Zip Zip Kein Hundeklo / Frido, der Fuchs

Kein Hundeklo

Ei, wie toll! Während draußen ein schreckliches Unwetter herrscht, können Fridolin und seine Freunde im wohlig warmen Haus die Seele baumeln lassen. Da passt es gar nicht, dass es eigentlich Zeit für die allabendliche Gassierunde ist. Um nicht im Nassen auf die Toilette gehen zu müssen, ist Fridolin kein Trick zu billig. Soweit, so gut, würde der Drang, aufs stille Örtchen zu müssen, nicht bald immer stärker werden! Dumm nur, dass der Regen kein Ende nimmt.



Frido, der Fuchs

Ach weh, die Tarnung der Waldtiere läuft schon wieder Gefahr, aufzufliegen! Die Westerfelds haben eine Videokamera aufgestellt - aus Neugierde: Sie wollen einfach wissen, was ihre lieben Haustiere so treiben, wenn sie nicht daheim sind. Alle versuchen sich so unauffällig wie möglich vor der Kamera zu verhalten. Nur Fridolin weiß von dem drohenden Unheil nichts und spaziert ohne sein Hundekostüm plötzlich ins Bild.