Der kleine Rabe Socke Das Waldlied

Socke liebt die Zitronenlollis von Herrn Hund. Leider sind sie zurzeit gerade aus. Als ihm die Biberbrüder erzählen, dass es seit letzter Woche Nachschub gibt, will sich Socke sofort welche besorgen. Wie der kleine Rabe jedoch erfahren muss, sind sämtliche Zitronenlollis für die Biberbrüder reserviert. Auf diese Weise will sich Herr Hund dafür bedanken, dass ihm die beiden jeden Tag ein kleines Konzert geben. Klar, dass Socke da nicht nachstehen kann. Kurzerhand will er für Herrn Hund ebenfalls Musik machen.