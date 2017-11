Die Legende des Zorro ("The Legend of Zorro") Antonio Banderas wetzt wieder die Klinge

Sieben Jahre nach seinem erfolgreichen Kostümabenteuer "Die Maske des Zorro" (1998) gelang Regisseur Martin Campbell eine furiose Fortsetzung, in der erneut die Temperamente der feurigen Waliserin Catherine Zeta-Jones und des iberischen Glutauges Antonio Banderas aufeinanderprallen. Steven Spielberg war kurz als Regisseur an dem Sequel interessiert, machte es sich aber schließlich, wie bereits in "Die Maske des Zorro", auf dem Produzentenstuhl bequem.