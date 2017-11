Sissi, die junge Kaiserin Der Bote aus der Fremde

Franz und Sissi sind heil in Possenhofen angekommen. Freudig wird Sissi von ihren Lieben empfangen. Während Franz überlegt, wie es mit seiner Beziehung zu Sissi weitergeht, droht eine wichtige Nachricht aus dem hohen Norden über das magische Armband verloren zu gehen. Kurz vor dem Ziel tappt der Bote in eine Falle, aus der es offenbar kein Entrinnen gibt. Unterdessen finden Petra und die Baronin Von Tollet doch noch eine Möglichkeit, einen Keil zwischen Franz und Sissi zu treiben.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)