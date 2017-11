Kindsköpfe ("Grown Ups") Turbulente Klassentreffen-Komödie

Starcomedians Adam Sandler, Chris Rock & Co. treffen sich samt Anhang nach über 30 Jahren wieder und sorgen für prächtigste Unterhaltung. Dennis Dugan ('Leg dich nicht mit Zohan an!) führt dabei sein großartiges Ensemble von einer gut getimten Pointe zur anderen.

ZUR STORY Fünf alte Freunde und ehemalige Sportkameraden treffen sich nach vielen Jahren wieder, um ihrem verstorbenen Basketballtrainer aus Kindheitstagen die letzte Ehre zu erweisen. Zusammen mit ihren Ehefrauen und Kindern verbringen sie das lange Feiertagswochenende rund um den 4. Juli in einem Haus am See, wo sie vor langer Zeit einmal ihre meisterschaft gefeiert haben. Die Freunde versuchen da anzuknüpfen, wo sie damals aufgehört haben, und stellen fest, dass Älterwerden nicht automatisch auch Erwachsenwerden bedeutet …



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)

Unter der Regie von Dennis Dugan trommelte Adam Sandler seine Comedy-Kumpeln Kevin James, Rob Schneider, Chris Rock und David Spade zur großen Wiedersehensfeier zusammen und holte sich Film-Ehefrauen Salma Hayek, Maria Bello und Maya Rudolph an Bord. In bester Sandler-Manier wird jede Menge Buddy-Klamauk vom Stapel gelassen, daneben sorgt Sandler aber auch für die wohldosierte Feel-Good-Mischung um Freundschaft und Familie. "Grown Ups" (Originaltitel) war mit einem weltweiten Einspiel von über $271 Millionen Dollar der bisher erfolgreichste Sandler-Film. Logisch also, dass ein Sequel nicht lange auf sich warten ließ: "Grown Ups 2" kam im Jahr 2013 in die Kinos und generierte beachtliche $246 Millionen Dollar an den Kinokassen.

ADAM SANDLER Der Schauspieler/Komiker/Sänger Adam Sandler feierte am 9. September 2017 seinen 51. Geburtstag. Der Veteran der legendären US-Comedy-Show "Saturday Night Live" schaffte seinen Leinwand-Durchbruch vor 20 Jahren mit der Komödie "Happy Gilmore" im Jahre 1996. Spätestens seit dem US-Boxoffice-Wirbelsturm von "Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden" war klar, dass Adam Sandler in der Topliga der US-Komiker angekommen war - wie an der Seite Jack Nicholsons in "Die Wutprobe". Schlag auf Schlag folgten die Hits wie die rowdyhaft-rührige Vater-Sohn-Komödie "Big Daddy" und die Liebeskomödie "Eine Hochzeit zum Verlieben", die ihn nicht nur als Komiker sondern auch als romantischen Helden etablierte. Für den Film steuerte das Multitalent auch die Songs bei. Mit seinen Comedy-Buddies David Spade und Rob Schneider aus "SNL" drehte Sandler die Baseball-Komödie "The Benchwarmers" und besetzte seine Freunde erneut in "Kindsköpfe".



Adama Sandlers Komödie "Urlaubsreif" (2014, "Blended" im Original) führte ihn nach "Eine Hochzeit zum Verlieben " und "50 erste Dates" zum dritten Mal mit Drew Barrymore vor der Kamera zusammen. Zuletzt war der Comedian in der Action-Sci-Fi-Komödie "Pixels" bei uns zu sehen.



PRIVAT

Der gebürtige New Yorker ist seit 2002 mit Schauspielerin Jackie Titone verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr.

SALMA HAYEK Die kurvige Mexikanerin mit libanesischen Vorfahren ist seit ihrem Durchbruch in "From Dusk Till Dawn"(1996) ein vielbeschäftigter Fixstern am Hollywoodhimmel und ist in Brachialkomödien wie "Kindsköpfe" genauso daheim wie in bleigeladenen Westernepen à la "Desperado". Seit Februar 2009 ist der 1,57m große Star mit Milliardär Francois-Henri Pinault verheiratet und hat eine Tochter mit ihm. Zuletzt war die Schauspielerin, die am 2. September 2017 ihren 51. Geburtstag feierte, in dem Politdrama "Septembers of Shiraz" in den Kinos zu sehen.

