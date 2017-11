The Big Bang Theory Hochzeitsnacht mit Sheldon

Leonard und Penny machen in Las Vegas Nägel mit Köpfen und heiraten. Kaum liegen sich die zwei nach der Trauung in den Armen, schweifen Pennys Gedanken jedoch ab. Unwillkürlich kommt ihr der Fehltritt in den Sinn, den ihr Leonard auf der Hinfahrt gebeichtet hat: sein Kuss mit Mandy. Unterdessen weigert sich Sheldon, zu akzeptieren, dass Amy eine Beziehungspause einlegen will. Heimlich passt er Amy im Stiegenhaus ab, um sie zu einer Konfrontation zu zwingen.