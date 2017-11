New Girl Das Brautkleid

Eigentlich sollte Jess schon längst Ceces Brautkleid fertiggestellt haben. Als Cece neugierig wird und ihr Zimmer durchwühlt, behauptet Jess, in Kürze zu liefern. Doch in Wahrheit ist sie total blockiert und außerstande, den Termin auch nur annähernd einzuhalten. Winston und Aly wollen ihre Beziehung in der Arbeit lieber geheim halten, um weiterhin zusammenarbeiten zu können. Doch das ist leichter gesagt, als getan. Als ein Kollege die zwei in flagranti ertappt, versucht er sie mit seinem Wissen zu erpressen.