MacGyver Gespenster der Vergangenheit

Mac und Bozer fahren gemeinsam mit Riley und Jack in ihr Heimatstädtchen Mission City. Auf Einladung seines Lehrers soll Mac in seiner ehemaligen Schule einen Vortrag in Chemie halten. Nach einer bravourösen Performance wird Mac Zeuge, wie mehrere Männer die intelligente Victoria Lawson aus dem Chemielabor entführen. Sollte Mac die Polizei rufen, stirbt das Mädchen. Victorias Vater Chuck hat für die Männer Schmuggelfahrten durchgeführt. Nun wollen diese seinen geplanten Ausstieg nicht hinnehmen.