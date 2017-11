Nils Holgersson Der Verrat

Akka verletzt sich beim Fliegen. Bis sie wieder fit ist, soll Gorgo ihren Platz an der Spitze einnehmen. Bald aber zeigt sich, dass Gorgo mit der neuen Aufgabe heillos überfordert ist. Nils überredet deshalb Martin, die Leitgans zu spielen. Doch leider haben er und Martin ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Führungsrolle und geraten darüber dermaßen in Streit, dass Nils sogar zu einem Verrat an Martin bereit ist. Als Martin Wind davon bekommt, ist Feuer am Dach!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)