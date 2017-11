Yakari Wei├če Pfote

Yakari hat einen seltsamen Traum. Vor seinen geschlossen Augen erscheint ein Puma, den Wölfe bedrohen. Beunruhigt glaubt Yakari an ein Zeichen und will nach dem bedrängten Raubtier suchen. Tatsächlich wird er fündig. Doch die Wölfe wollen den Puma nicht freigeben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)