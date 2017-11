1, 2 oder 3 Krake, Tintenfisch & Co.

Bei 1, 2 oder 3 mit Elton geht es heute um Kopffüßer. Dazu gehören Krake, Oktopus und der Kalmar.

Wir erfahren was Kraken mit ihren Saugnäpfen alles machen können, welchen Vorteil es hat, dass Kraken keine Knochen haben. Was bei einem Kraken dreimal vorkommt, wie Oktopusse Muscheln knacken können und wofür der Schulp für einen Sepia wichtig ist, sind die Fragen im Buzzer-Quiz

Studiogast ist die Tiefseeforscherin Antje Boetius die den Unterschied zwischen Oktopus, Sepia und Kalmar erklärt und von den Kandidaten wissen will wodurch Sepien so schnell schwimmen können.

Was passiert, wenn sich Kraken miteinander streiten, ist das Thema in der Masterfrage.