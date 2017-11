James Bond - Liebesgrüße aus Moskau ("From Russia With Love") James Bond als Hörfilm

Inhalt

James Bond, Agent 007 des britischen Geheimdienstes, reist mit einem gefährlichen Auftrag nach Istanbul. Die russische Agentin Tatiana Romanova will mit seiner Hilfe fliehen und ihm dafür eine wertvolle Dechiffriermaschine ausliefern. So gerät James Bond in ein aufregendes Abenteuer, bei dem der Chef einer internationalen Verbrecherbande die Fäden zieht.