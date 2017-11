Dragons - Die Reiter von Berk Freunde in der Not

Zwischen Hicks und Rotzbakke gibt es wieder einmal einen heftigen Streit. Als Rotzbakke daraufhin gekränkt das Weite sucht und bei schlechtem Wetter allein über den Ozean fliegen will, heftet sich Hicks Astrid zuliebe an seine Fersen. Dabei geraten die zwei in eine Windhose und werden auf die Insel der Verbannten verweht - ein denkbar schlechter Zufluchtsort: Die Insel gehört dem rachsüchtigen Alvin, der noch eine Rechnung mit den Bewohnern von Berk offen hat.