Für immer Liebe ("The Vow") Berührende Romanze nach einer wahren Geschichte

Nach einem Autounfall kann sich Paige ( Rachel McAdams ) an ihr Leben und an ihren eigenen Ehemann Leo ( Channing Tatum ) nicht mehr erinnern. Der völlig verzweifelte Leo unternimmt nun alles, um das Herz seiner geliebten Ehefrau zurückzugewinnen. Großartiges Gefühlskino!

Paige (Rachel McAdams- "Wie ein einziger Tag") und Leo (Channing Tatum - "Magic Mike", "21 Jump Street") sind frisch verheiratet und schwer verliebt. Doch nach einem Autounfall erwacht Paige aus dem Koma und kann sich an nichts mehr erinnern – auch nicht mehr an ihren Mann Leo. Der lässt fortan nichts unversucht, um das Herz seiner Frau wieder aufs Neue zu erobern.

Basierend auf wahren Tatsachen gelang Regisseur Michael Sucsy in seinem Spielfilmdebüt ein sensibles Drama, das das Thema Amnesie mit einer wunderbaren zarten Liebesgeschichte verknüpft. In Jungstars Rachel McAdams und Channing Tatum hat er zudem die idealen Darsteller für sein unbeschwert lebendes Künstler-Ehepaar gefunden, das seine Liebe neu entdecken muss. Als Pages Eltern brillieren Oscarpreisträgerin und "American Horror Story"-Star Jessica Lange und Sam Neill ("Das Piano", "Jurassic Park").