How I Met Your Mother Der Magier-Kodex (1)

Endlich hat Marshall die Nachricht erhalten, dass bei Lily die Wehen eingesetzt haben. So schnell wie möglich möchte er nach New York, um bei der Geburt dabei zu sein. Doch irgendwie scheint alles schief zu gehen. Inzwischen stehen Ted und Robin Lily bei. Die weigert sich aber, ohne Marshall ins Krankenhaus zu fahren. So geben die beiden ihr bestes, um Lily abzulenken.