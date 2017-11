Kati & Mim-Mim Federleicht

Die fünfjährige Kati kann ihr Glück kaum fassen, als ihre Eltern sie mit einem lila Kuschelhasen überraschen. Endlich hat sie einen Spielkameraden! Kati weiß auch schon, wie sie das Plüschtier nennen wird: Es soll Mim-Mim heißen. Zusammen reisen die zwei in die kunterbunte Fantasiewelt Mimiloo. Dort warten die tollsten Abenteuer auf die beiden und jeder Tag wird ein unvergessliches Erlebnis. Kati strahlt!



Heute:



Federleicht

In Mimiloo planen Katis und Mim-Mims Freunde eine Herbstkürbisparty. Doch leider passiert Mim-Mim bei den Vorbereitungen ein kleines Missgeschick: Beim Herumtollen springt er auf einen Kürbis und zerquetscht ihn ungewollt. Das weckt in Mim-Mim den Wunsch, federleicht zu sein. Gesagt, getan. Doch, was sich zunächst als großartiger Vorteil erweist, entwickelt sich mit der Zeit zum handfesten Problem.