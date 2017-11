Disneys Henry Knuddelmonster Die ├ťbernachtungsparty / B├╝rgermeister Henry

Die Übernachtungsparty

Sonny ist schon ganz aufgeregt! Heute soll eine Übernachtungsparty mit ihren Freundinnen stattfinden. Zu seinem Leidwesen ist Henry dazu nicht eingeladen, doch so einfach gibt er sich nicht geschlagen. Kurzerhand beschließt Henry, Sonny und ihren Freundinnen zu beweisen, wie viel Spaß man mit ihm haben kann.



Bürgermeister Henry

Als die neue Bürgermeisterin von Brüllingen aus Termingründen verreisen muss, wird ein Stellvertreter für sie gesucht. Die Wahl fällt auf Henry. Henrys Freude über diese Ehre währt allerdings nur kurz. Bald schon ist er schrecklich genervt von all den Regeln, die von der Stadtregierung aufgestellt wurden und die ihn bei den Bürgern höchst unbeliebt machen. Da kommt Henry eine rettende Idee. Er ruft eine neue Regel ins Leben, die lautet: Keine Regeln mehr!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)