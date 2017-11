Breaking Bad 'Verwanzt' - 'Bug' - IV/9

Hank kann es kaum glauben, dass Gustavo Fring laut Peilsender keine anderen Wege als von zu Hause in die Arbeit und wieder retour benutzt. Inzwischen schickt das Kartell Gus eine unmissverständliche Botschaft. Und Gus lädt Jesse zu einem Abendessen bei sich zu Hause ein und will wissen, ob Jesse auch ohne Walter Crystal Meth in Topqualität herstellen kann.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)