Die Goldbergs Sag einfach nein

Barry und seine JTP-Gang bekommen Konkurrenz durch eine Nachbar-Gang. Bei einem persönlichen Aufeinandertreffen, wird Barry schrecklich gedemütigt. Um seine verlorene Ehre wiederherzustellen, will er ein Video drehen, dass zeigen soll, was für ein harter Kerl er ist. Unterdessen ist Erica darüber empört, dass ihre Mutter sich überhaupt nicht für Politik interessiert. Erica will das unbedingt ändern. Doch leider begeistert sich Beverly nun für Nancy Reagans Anti-Drogen-Kampagne 'Just Say No'.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)