Disneys Henry Knuddelmonster Auf zum Rock-Konzert

Endlich Sommerferien! Henry, Sonny und Kasi beschließen, Gropa und Momi zu besuchen. Dort helfen sie den beiden, ihren alten Bus wieder flott zu bekommen. Dabei erfahren die drei, dass Gropa und Momi Riesenfans der Rockgruppe 'Brüllerblitz' sind. Als bekannt wird, dass die Band ganz in der Nähe ein Wiedervereinigungskonzert gibt, wollen Henry, Sonny und Kasi ihrem Gropa und Momi unbedingt Karten für die Veranstaltung schenken - koste es, was es wolle!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)