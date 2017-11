Gilmore Girls Ferngesteuert

Lorelais Strebsamkeit hat sich ausgezahlt. Sie hat erfolgreich ihre Ausbildung an der Business School abgeschlossen. Für den Tag der Diplomübergabe lädt Rory heimlich Richard und Emily ein. Lorelai freut sich sehr über die Anwesenheit ihrer Eltern. Sie ist aber auch verstört, weil Rory an diesem wichtigen Tag fehlt. Sie ist nach New York gefahren, um Jess zu treffen.