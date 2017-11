Fix & Foxi Ein schweres Los / Eiszeit / Rotkäppchen und der blöde Wolf / Feine Gesellschaft

Ein schweres Los

Oma Eusebia kann es nicht fassen. Sie hat im Lotto gewonnen, aber der verflixte Lottoschein ist verschwunden. Fix ud Foxi heften sich auf ihre Spuren und verfolgen den Weg zurück zum vermeintlichen Glückslos.



Eiszeit

Fix und Foxi finden einen Zauberstab, den sie sofort testen. Sie zaubern erst mal jede Menge Eiscreme. Dumm nur, dass sie nicht wissen, wie man das verflixte Ding anhalten kann, denn inzwischen regnet es Eis in Hülle und Fülle.



Rotkäppchen und der blöde Wolf

Fix und Foxi und Lupinchen wollen einen eigenen Videofilm drehen. Angeber Lupo würde am liebsten die Hauptrolle spielen, aber die ist schon vergeben. Also drängt sich Lupo mit allen Mitteln vor die Kamera.



Feine Gesellschaft

Die Familie geht in ein Nobelrestaurant, um Papas Gehaltserhöhung zu feiern. Als Breitmaul, der am Nachbartisch sitzt, eine abfällige Bemerkung macht, fühlt sich Papa in seiner Ehre gekränkt. So bestellt er den teuersten Champagner und die besten Gerichte in fünffacher Menge. Nur peinlich, dass seine Kreditkarte abgelaufen ist.