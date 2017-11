Last Resort Todfeinde

Auf der Insel 'Sainte Marina' herrscht erstmals gute Stimmung unter der Crew: In wenigen Stunden soll das Schiff mit den Familienangehörigen eintreffen. Doch da wird das Schiff von einer pakistanischen Kommando-Einheit überfallen. Deren Anführer verlangt den sofortigen Rückzug einer indischen Armee, die sich die atomare Zerstörung in Pakistan zunutze machen will, indem sie in Kaschmir einmarschiert. Die Pakistani sind zu allem entschlossen und richten als Beweis einige Geiseln hin.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)