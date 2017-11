Last Resort Das Urteil

Die Inselbewohner sind unzufrieden. Und so versucht Capt. Chaplin durch ein gemeinsames Fest für gute Stimmung zu sorgen. Doch diese ist am nächsten Tag verflogen: Der Atomraketen-Techniker Anders wird beschuldigt, eine Einheimische vergewaltigt zu haben. Grace wird mit seiner Verteidigung beauftragt,

was sie in einen tiefen Konflikt stürzt.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)