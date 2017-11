Der letzte Bulle Es bleibt in der Familie

Endlich erhält Mick die Chance, zu erfahren, was in der verhängnisvollen Silvesternacht tatsächlich passiert ist. Ferchert und Meisner wollen ihr Schweigen brechen und ihm reinen Wein einschenken. Derweil gerät Andreas immer mehr in Bedrängnis. Seine Partnerin Anja, die ebenfalls in die Sache verstrickt ist, muss sich eine weiße Weste verschaffen. Dem nicht genug, geht das Morden weiter: Görnemann stirbt. Sein Tod wirft die Frage auf, wer wohl der Nächste auf der Abschussliste ist.