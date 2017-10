Die wilden Kerle Das Ende der Welt

Nachdem die Spielfilmreihe bereits alle Rekorde an den Kinokassen gesprengt hat, knüpft auch diese Trickfilmserie an die erfolgreichen Bücher von Joachim Masannek an. Die beiden Brüder Leon und Marlon und ihre Freunde lieben alles, was Spaß macht - Hauptsache, es geht dabei wild zu und um Fußball.



Die Brüder Leon und Marlon haben wie ihre fünf Freunde Raban, Markus, JoJo, Deniz und Vanessa eine große Leidenschaft: den Fußball. Für diesen Sport geben sie alles. Aber auch abseits des Fußballplatzes sind die 'Wilden Kerle' ein unschlagbares Team mit eigener Sprache, geheimen Orten und einem ganz speziellen Stil - das jedenfalls ist das Ziel der eingeschworenen Gemeinschaft. Denn wenn es ums Ganze geht, ist jedem klar: Es zählt nicht, was der Einzelne will. Erst in der Gruppe sind sie wirklich stark.



Heute:



Das Ende der Welt

Endlich ist der Winter vorbei und Leon, Marlon, Raban, Markus und Jojo können wieder im Freien Fußballspielen. Auf ihrem alten Platz hat sich jedoch schon der 'dicke Michi' mit seiner Truppe der 'unbesiegbaren Sieger' breit gemacht. 'Die wilden Kerle' verlangen ein Spiel, das über die Nutzungsrechte entscheiden soll. Was ihnen zum sicheren Sieg aber noch fehlt, ist vor allem ein guter Trainer.