Knietzsche - Der kleinste Philosoph der Welt Tod (3) - Schluss aus und vorbei?

Es ist das wohl bestgehütete Geheimnis der Welt: Das Leben nach dem Tod. Keiner weiß, was wirklich passiert, wenn wir die Welt für immer verlassen. Man kann aber an etwas glauben. Manche sehen sich im Himmel auf Wolken schweben, andere glauben an ein neues Leben als Mensch, Tier oder Pflanze. Da wir nicht wissen können, was geschieht, kann jeder sich seine eigene Vorstellung über das Leben nach den Tod machen. Der Fantasie sind dabei im Grunde keine Grenzen gesetzt.