Knietzsche - Der kleinste Philosoph der Welt Tod (2) - Die letzte Reise

Für Knietzsche ist der Tod so etwas wie eine letzte Reise. Bevor sich ein Mensch auf diese Reise begibt, nimmt er in der Regel Abschied. Sein Transportmittel kann verschiedener Art sein, etwa ein Grab oder eine Urne. Verlässt ein geliebter Mensch die Welt, verspüren die Zurückgebliebenen immer Trauer. Mit der Zeit verflüchtigt sich dieses Gefühl, die Stimmung bessert sich, die Erinnerung an den geliebten Menschen lebt aber weiter.