Der Strick-Roboter

Gemeinsam mit Gleichgesinnten strickt Henrys Großmutter an einem ganzen Spielplatz. Die Gruppe wird wohl viele Wochen beschäftigt sein. Henry ist begeistert, will aber nicht so lange warten. Kurzerhand bittet er seinen Bruder Kasi, einen Strick-Roboter zu konstruieren, der die Aufgabe in Windeseile erledigt. Noch bevor das Gerät ausgetestet ist, setzt Henry es vor lauter Ungeduld in Betrieb.



Pfadfinder gegen Pfadfinder

Jedes Jahr findet in Brüllingen ein Pfadfinder-Wettkampf statt. Wie alle will auch Henry mit seinem Team das Kräftemessen unbedingt gewinnen. Allerdings sind ihre Gegner beim Pogo-Stick-Rennen eindeutig die besseren. Schließlich kann Henry der Versuchung nicht widerstehen und beginnt zu schummeln.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)