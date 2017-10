E.T. - Der Au├čerirdische ("E.T. - The Extraterrestrial") BLOCKBUSTER MIT DREW BARRYMORE

DREW BARRYMORE

Steven Spielbergs Klassiker "E.T. der Außerirdische" ist über 35 Jahre her und die süße Gertie von damals hat sich inzwischen als 42-Jährige zu einer überaus attraktiven, willensstarken und respektierten Größe Hollywoods entwickelt.



Das einstige Enfant terrible von Hollywood, das sich nach seinem frühen Ruhm in Drogen und Alkohol verlor und ein Buch darüber schrieb ("Little Girl Lost"), entstammt dem Hollywood-Adel der Barrymores (ihr Großvater war John Barrymore). Nach etlichen Rollen als Kinderstar etablierte sich der Jungstar immer mehr als ernst zu nehmende Schauspielerin. In den 90er Jahren verkörperte sie gerne Lolita-Rollen wie in "Poison Ivy", entdeckte aber auch ihr komisches Talent in Woody Allens Sing-Komödie "Everyone Says I Love you" (1996). Mit Comedy-Star Adam Sandler schließlich gelang ihr der Durchbruch als romantische Heldin in "The Wedding Singer" (1998).



Ihr selbst produzierter Film, die Nick Hornby-Komödie "Fever Pitch" (Regie: Bobby und Peter Farrelly) kam im September 2005 in unsere Kinos. Sie spielt darin eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die ihren süßen Freund Ben mit seiner Leidenschaft für ein berühmtes Baseball-Team aus Boston, den Red Sox, teilen muss. 2009 war sie in der Komödie"Er steht einfach nicht auf Dich!" an der Seite von Jennifer Aniston, Scarlett Johansson und Ben Affleck zu sehen. Im Jahr 2010 gewann sie nach zwei Nominierungen endlich einen Golden Globe - für das Drama "Grey Gardens" an der Seite von Jessica Lange.



PRIVATES

Nach ständigen Partnerwechsel und zwei kurzlebigen Ehen durfte Drew beziehungstechnisch kurz durchatmen. Im Juni 2012 gab sie Kunsthändler Will Kopelman das Jawort und brachte im September 2012 ihre gemeinsame Tochter Olive zur Welt. Im April 2014 bekam sie Töchterchen Nummer 2, Frankie. Anfang des Jahres 2016 war das traute Familienglück wieder Geschichte: Nach vier Jahren Ehe reichte das Paar die Scheidung ein.