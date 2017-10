Oscar für Bester Song

Disney zeigt sich mit seiner Version des lianenschwingenden Lendenschurzträgers in Höchstform und beeindruckt erneut mit Perfektion auf höchster Ebene. Das Regie-Duo Kevin Lima und Chris Buck verpasste seinem animierten Helden einen modernen Anstrich und ließ ihn mit einer damals nie zuvor in Trickfilmen dargestellten athletischen Agilität durch den Dschungel schwingen. Dieser "Tarzan" ist die bislang 48. Leinwandversion basierend auf dem Roman von Edgar Rice Burroughs aus dem Jahre 1914.



Musik-Größe Phil Collins steuerte den stimmungsvollen Soundtrack bei und wurde im Jahre 2000 mit dem Oscar für Besten Song ("You'll Be In My Heart") geehrt.