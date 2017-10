2012 ("2012") Spektakulärer Katastrophenthriller

Häuser, die wie Streichholzschachteln in sich zusammenbrechen, Straßenzüge, die auseinanderbersten, LKWs, die in die Luft gewirbelt werden und eine Monsterwelle, die den Himalaya niederreißt. Dieses Horrorszenario trägt eindeutig die Handschrift des deutschen Hollywood-Krawallmachers Roland Emmerich ("The Day After Tomorrow", "Independence Day"), der mit dem Endzeitspektakel "2012" neue Maßstäbe im Katastrophenkino setzte.

Mit einem Produktionsbudget von $200 Millionen Dollar und einer exquisiten Besetzung bestehend aus John Cusack, Danny Glover, Woody Harrelson, Thandie Newton, Amanda Peet und Oliver Platt gelang Emmerich ein visuell berauschender Untergangsfilm, der keine Wünsche offen lässt. Mit seinem österreichischen Hauskomponisten Harald Kloser (der auch hier wieder für die Filmmusik verantwortlich zeichnet) als Co-Drehbuchautor stellte sich Emmerich den Weltuntergang im Jahre 2012 vor, so wie es die Maya vorausgesagt haben. Ausgangspunkt ist eine gewaltige Sonneneruption, die den Erdkern in unvorstellbarem Ausmaß erhitzt und zu spektakulären Naturereignissen führt, wie Vulkanausbrüche im Yellowstone Nationalpark, weltweite Erdbeben und Tsunamis, die ganze Großtädte verschlucken. In diesem Amoklauf der Natur kämpft eine kleine Gruppe von Menschen, angeführt von John Cusack , ums Überleben.

Roland Emmerich

Der schwäbische Regisseur, auch als das "Spielbergle aus Sindelfingen" bekannt, schaffte mit "Independence Day" (1996) den Sprung in die Oberliga Hollywoods - nach seinem bereits überaus erfolgreichen Debüt "Universal Soldier". Die sensationellen Special Effects lassen es kaum für möglich erscheinen, dass "ID4" mit einem vergleichsweise niedrigen Budget von rund 75 Millionen Dollar auskam und dafür noch einen Oscar kassierte.



Panik made in Hollywood?

Sein Katastrophenthriller "The Day After Tomorrow" (2004) verschlang 125 Millionen Dollar und brachte an den US-Kinokassen über 185 Millionen Dollar ein. Eigentlich wollte Emmerich Berater von der NASA ans Set bekommen, doch die NASA lehnte mit der Begründung ab, die Ereignisse im Drehbuch seien unrealistisch.



Sein 13. Werk war erneut ein apokalyptischer Thriller, "2012" (2009), der auf dunkle Prophezeiungen des Maya-Kalenders basiert. Nach dem wenig erfolgreichen Shakespeare-Drama"Anonymous" (2011) war Emmerich zuletzt mit dem Actionreißer "White House Down"(2013) in unseren Kinos, in dem eine Gruppe Terroristen das Weiße Haus stürmt und den US-Präsidenten in Geiselhaft nimmt.