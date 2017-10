Die Jagd zum magischen Berg ("Race to Witch Mountain") Action-Abenteuerfilm

Dwayne 'The Rock' Johnson

Sein Drei-Minuten-Auftritt als muskelbepackter 'Scorpion King' in dem Wüstenspektakel "Die Mumie kehrt zurück" beeindruckte Regisseur Stephen Sommers derart, dass er ihm einige Monate später einen Film auf den wuchtigen Leib schneiderte, das passende Drehbuch schrieb und gleich die Produzentenrolle übernahm. Die Rede ist vom siebenfachen Wrestling-Champion (Rekord!) "The Rock" (im Bild links), mit bürgerlichem Namen Dwayne Johnson (geboren am 2.5.1972 in Miami), der in den USA Kultstatus genießt.



"The Scorpion King" (2002) wurde als Prequel zur "Die Mumie kehrt zurück" konzipiert und von "Eraser"-Regisseur Chuck Russell temporeich und mit viel Sinn für Parodie in Szene gesetzt. Ihm zur Seite stand eine ganze Armada von Special-Effects-Könnern, die bereits in den "Mumien"-Filmen kräftig Sand aufwirbelten. Im Jahr 2003 überzeugte Dwayne Johnson in seiner zweiten Hauptrolle mit viel Charme und Humor in der Action-Komödie "Welcome to the Jungle". Im Jahre 2011 war Johnson bei uns in den Kinos mit der Komödie "Die etwas anderen Cops" zu sehen. Im Jahre 2015 verkörperte der heute 45-Jährige, wohl in der Rolle seines Lebens, den muskelbepackten Halbgott Hercules im gleichnamigen Sandalenepos von Brett Ratner.