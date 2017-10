How I Met Your Mother Der Bro-Eid

Nachdem Quinn und Barney jetzt eine fixe Beziehung haben, möchte er sie seinen Freunden vorstellen. So nimmt Barney Ted das Versprechen ab, den anderen nichts von Quinns Beruf zu erzählen. Doch Ted wäre nicht Ted, und so kann er nicht anders, als alles auszuplaudern. Beim gemeinsamen Dinner erkennen die Freunde, dass Barney total unter Quinns Fuchtel steht. So beschließt die Gruppe, eine 'Quinnervention' zu veranstalten.