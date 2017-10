How I Met Your Mother Karma

Barney kann Quinn nicht vergessen. Nur hat er leider keinerlei Kontaktdaten von ihr. Doch wie es der Zufall so will, besucht er eines Abends jenen Stripclub, in dem Quinn als Tänzerin 'Karma' arbeitet. Wie in solchen Lokalen üblich, muss Barney für jede Gesprächsminute mit Karma bezahlen. Nachdem Robin bei Ted ausgezogen ist, und Ted ihr Zimmer unendlich leer erscheint, versucht er eine neue Verwendung dafür zu finden.