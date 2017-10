Wissper Schnell, Herbert, schneller!

Wissper bekommt aufgeregten Besuch von einer Affenmutter. Eines ihrer Kinder, das Äffchen Frankie, ist ins Wasser gefallen und treibt - an einem Baumstamm geklammert - den Fluss hinunter! Schleunigst ruft Wissper Pferd Herbert herbei, um Frankie einzuholen und aus den reißenden Strom zu fischen, bevor das Äffchen einen Wasserfall hinunterstürzt. Doch zahlreiche Stolpersteine stellen sich Herbert in den Weg.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)