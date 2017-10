Sarah Wiener kümmert sich nicht nur um das Wohl ihrer Gäste in ihrem hippen Restaurant in Berlin, sie bringt bereits Kindern ein Bewusstsein für gesunde Ernährung bei. Ihre Initiative "Ich kann kochen!" richtet sich an Schulen und Kindergärten.

Die österreichische Spitzenköchin ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Sie lässt sich auf ihren kulinarischen Reisen mit der Kamera begleiten, ist zu Gast in diversen Kochshows oder hat sogar eine Gastrolle in der legendären Serie "Lindenstraße".

Am Dienstag spricht Sarah Wiener mit Stermann und Grissemann in Willkommen Österreich über Nachhaltigkeit und ein ressourcenschonendes Leben.



Wer zu Gunkls Kabarettabenden geht, darf sich keine Schenkelklopfer erwarten. Der Philosoph unter den heimischen Kabarettisten widmet sich vor Publikum den großen, entscheidenden Fragen des Lebens: Horizonterweiterung auf äußerst unterhaltsame Weise. "Zwischen Ist und Soll - Menschsein halt" heißt Gunkls aktuelles Programm, in dem er per Online-Fragebogen eine leichte Form des Autismus bei sich selbst diagnostiziert. Wie lebt es sich mit dem Asperger-Syndrom? Das wird nur eine von vielen Fragen sein, die Stermann und Grissemann am Dienstag an Günther Paal aka Gunkl stellen werden.