Drop Dead Diva Giftig

Jane und Teri besuchen einen Flirtkurs von Marcie LaRose, einer alten Schulkollegin von Teri. Als Marcie beginnt Jane öffentlich herunter zu putzen, verteidigt Teri sie und beleidigt dabei Marcie. Daraufhin verklagt Marcie Teri auf Rufschädigung. Sollte Teri den Fall verlieren, würde das Haus ihrer Mutter als Pfand genommen werden. Außerdem hält Jane einen Selbstmörder vom Sprung ab und wird so in einen Fall verwickelt.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)