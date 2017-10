Auf der Kippe

Dem neuen Baumhaus von Fix und Foxi fehlen nur noch die Möbel. Während sie sich auf den Weg machen, wird der Baum einfach abgesägt und zur Müllhalde transportiert und das samt Baumhaus und Lupinchen darin.



Das war knapp

Als ein Läufer das Olympische Feuer durch Feuerburg trägt, läuft ihm Schnucki vor die Füße und die Fackel fliegt in hohem Bogen davon. Fix und Foxi starten sofort die Rettungsaktion.



Akrobat schööön

Weil Lupo sich mal wieder vordrängt, wird er aus Versehen zum Trapez-Artisten. Das ist ein Riesenspaß, aber auch ein Riesenproblem, denn Lupo hat furchtbare Höhenangst. Also müssen Fix und Foxi ihn schnell von da oben runterholen.



So schnell kann´s gehen

Als Makiki in einem Werbespot für Tierfutter mitspielen soll, steigt ihm der schnelle Ruhm zu Kopf und er bekommt Starallüren.