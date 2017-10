Fix & Foxi Um ein Haar / Auf´s Dach gestiegen / Treffer / Es schleimt so grün

Um ein Haar

Lupo will beim Tanzen ordentlich Eindruck schinden und probiert heimlich die neueste Erfindung von Professor Knox aus - ein Haarwuchsmittel. Leider steht das Ergebnis Lupo überhaupt nicht und mit der Hilfe von Fix und Foxi versucht er verzweifelt, die Unmenge von Haaren wieder loszuwerden.



Auf´s Dach gestiegen

Oma Eusebia will in ihrem Haus Zimmer vermieten. Schon stehen die ersten Gäste vor der Tür. Dieser Baron und seine Enkelin sind allerdings Betrüger, die es nur auf Omas Schmuck abgesehen haben. Fix und Foxi kommen ihnen schnell auf die Schliche, doch Oma will es nicht glauben.



Treffer

Alle sind auf dem Jahrmarkt und haben Spaß. Doch dann blockieren Hinki und Stinki die Achterbahn mit einem riesigen Magneten und ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche. Klappt eigentlich prima, aber sie haben die Rechnung ohne Fix und Foxi gemacht.



Es schleimt so grün

Die Kinder finden auf dem Dachboden alte Science-Fiction-Comics. Papa warnt die Kinder, lieber die Finger von den Comics zu lassen, damit sie keine Alpträume bekommen. Plötzlich taucht so ein grünes bewegliches Ding auf, das aussieht wie ein Marsmännchen.