Bart findet in seinem Schuppen den Außerirdischen Kodos, der ihm vom Weltfrieden vorschwärmt, und versteckt ihn heimlich in seinem Zimmer. Schon bald kommt die gesamte Familie Simpson in Kontakt mit dem charmanten Wesen, das ein Meister der Manipulation ist. Kodos' Ziel ist es, seine Freunde auf die Erde zu holen und statt der Welt Frieden zu bringen, die Herrschaft zu übernehmen.

Regie Chuck Sheetz