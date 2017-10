Wissper Überraschungsparty

Erdmännchen Monty will eine Überraschungsparty für einen ganz besonderen Freund von ihm organisieren. Weil er so etwas noch nie gemacht hat und nicht recht weiß, wie das geht, braucht er dringend Wisspers Hilfe. Monty verrät aber nicht, wer der ganz spezielle Freund ist, dem das Fest gilt. Kurzerhand ruft Wissper alle ihre Bekannten zusammen, um eine Party mit allen Schikanen vorzubereiten. Doch die wirkliche Überraschung folgt zum Schluss!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)