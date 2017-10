Drop Dead Diva Muttertag

Janes impulsive Mutter Elaine wird verhaftet, nachdem sie nach stundenlangem Warten in einem Flugzeug am Rollfeld einfach die Notrutsche aktiviert hatte. Und Debs Mutter Bobbi will auf Graysons Rat hin ein Casino verklagen, das ohne Erlaubnis ein Foto von Deb für eine Werbekampagne benutzt. Jane ist diesbezüglich jedoch anderer Meinung.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)