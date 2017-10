Disneys Henry Knuddelmonster Wo ist Bello? / Der Knuddelflug

Wo ist Bello?

Henry traut seinen Augen kaum, als sein geliebter Hund Bello auf einmal wie vom Erdboden verschwunden ist. Zunächst durchkämmt Henry das ganze Haus, doch da ist der Vierbeiner seltsamerweise nicht. Deshalb macht er sich schließlich in ganz Brüllingen auf die Suche. Henry ahnt nicht, dass sich Bello gerade mit der Hündin Glöckchen in Signor Knurrtonios Restaurant trifft.



Der Knuddelflug

Eigentlich wollten Gertie und Dennis mit Henry Knuddelball spielen. Als sie aber sehen, wie viel Spaß Henry beim Fliegen hat, wünschen sie sich auch nichts mehr, als Fliegen zu können. Henry und Kasi lassen sich etwas einfallen, um den beiden ihren Traum zu erfüllen. Wider Erwarten erleiden sie mit ihrer Idee jedoch Schiffbruch. Schlimmer noch: Bald geraten die Kinder in große Gefahr!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)