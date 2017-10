Unforgettable Die versunkene Stadt

Der Stadtforscher John Patton stirbt in einer Bibliothek durch eine Vergiftung mit RDX, bekannt als Komponente von C4-Sprengstoff. Patton war mit seinem Partner Harold in New York auf der Suche nach dem Schatz von Alexander Goodrose. Nun ist Harold nach Pattons Tod verschwunden. Um diesen Fall aufklären zu können, müssen Carrie und Al die letzte Spur der beiden Forscher weiterverfolgen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)