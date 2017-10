Franklin & Bash Freck

Robbie, ein Freund von Jared und Peter, steckt in Schwierigkeiten: sein Bekannter Freck ist spurlos verschwunden und in seinem Haus sind Blutflecken verteilt. Alles deutet darauf hin, dass Robbie Freck wegen einer gemeinsamen Liebe umgebracht hat. Der Fall wird aber komplizierter, als Jared und Peter erfahren, dass sich Robbie und Freck immer wieder Streiche spielen. Könnte Frecks Tod inszeniert sein?

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)