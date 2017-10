Die Goldbergs Versöhnung

Erica schwärmt für das Teenie-Pop-Idol Tiffany. Sie ist völlig aus dem Häuschen, als sie erfährt, dass Tiffany in einem nahen Einkaufszentrum auftreten wird. Erica will die Chance nutzen und ihr eine Kassette mit eigenen Songs übergeben. Sie ist überzeugt, von Tiffany entdeckt und dann ein großer Star zu werden. Unterdessen herrscht zwischen Adam und Barry Krieg, bei dem beide Seiten mit schweren Waffen auffahren.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)