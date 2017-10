Battle Creek Kindeswohl

Inhalt - 'Kindeswohl', I/8

Danny wird schmerzlich an den Mord an seinen leiblichen Eltern erinnert. Daraufhin bittet er Milt zu überprüfen, ob auch wirklich der wahre Mörder gefasst wurde. Die Ermittler werden somit unfreiwillig in das Privatleben von Commander Guziewicz hineingezogen. Milt hat schnell den Verdacht, dass bei den Ermittlungen vor 17 Jahren nicht der wahre Täter gefasst wurde. Er versucht gemeinsam mit Agnew, die mysteriösen Umstände von damals zu klären.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Mit Josh Duhamel (Special Agent Milton Chamberlain),

Dean Winters (Detective Russ Agnew)

Janet McTeer (Commander Guziewicz)

Kal Penn (Detective Fontanelle White)

Aubrey Dollar (Office Manager Holly Dale)

REGIE

Randy Zisk