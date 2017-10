Cast Away - Verschollen ("Cast Away") Survival-Abenteuer mit Tom Hanks

Zweifach-Oscar-Preisträger ("Forrest Gump", "Philadelphia") Tom Hanks übernahm die Hauptrolle in den Verfilmungen der Dan-Brown-Bestseller "Sakrileg" (Original: "The Da Vinci Code") und "Illuminati" (Original: "Angels & Demons"), Regie führte Ron Howard ("Apollo 13"). Hanks schlüpfte dabei in die Rolle des Symbolforschers Robert Langdon der in der fiktiven Story geheimen Bruderschaften und dunklen Kirchengeheimnisses nachgeht. Sein drittes Abenteuer als Professor Langdon, "Inferno", startete in Österreich am 14. Oktober 2016 mit Ben Foster und Felicity Jones an seiner Seite. Mit Regisseur Howard arbeitete Hanks bereits in "Apollo 13" und "Splash" zusammen. Im Herbst 2017 startete die langerwartete Verfilmung des Dave-Eggers-Bestsellers "The Circle". Tom Hanks übernahm dabei die Rolle des größenwahnsinnigen Digital-Visionärs Bailey.



Im Bild: Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson bei einer Benefizveranstaltung in Westwood, Kalifornien, am 13. April 2016. Quelle: APA/AFP PHOTO ANGELA WEISS