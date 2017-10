1, 2 oder 3 Thailand

Bei 1, 2 oder 3 mit Elton dreht sich heute alles um das Königreich Thailand.

Elton steht vor einem Miniaturhaus in der Fußgängerzone und möchte von den Passanten wissen, warum auf fast jedem Grundstück ein kleines Miniaturhaus steht. Reporterkind Jerome macht sich auf die Suche nach David Beckham in Bangkok - und geht der Frage nach was David Beckham mit dem Tempel Wat Pariwat in Bangkok zu tun hat. Warum es in Thailand unter Geldstrafe verboten ist auf Geldscheine zu treten, wieso einige Thailänder sehr viel Geld für ein Auto-Nummernschild mit vielen Neunen zahlen und was die Bewohner Lopburis einmal im Jahr mit den Affen machen, das möchte Elton im Buzzer-Quiz von den Kandidaten wissen. Studiogast Andreas Rübesam ist Kampfsportler im Thai-Boxen und hat 4 seiner Schüler mit ins Studio gebracht, die einige Techniken vorzeigen. Weshalb viele Thai-Boxer nur auf den Fußballen stehen und die Ferse leicht anheben wird hier erklärt.

Warum Verkäufer auf dem Markt in Mae Klong achtmal am Tag ihre Stände auf und wieder abbauen, damit beschäftigt sich die Masterfrage.